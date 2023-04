Kinderen pleiten voor behoud voetbalkooi in Ochten

Politie houdt oogje in het zeil bij kooi Ochten: ‘Niet indruk dat voetbal­lers overlast veroorza­ken’

OCHTEN - De politie houdt een oogje in het zeil bij de jongerenhangplek aan de Verlengde Schoolstraat in Ochten. Omwonenden klaagden over toenemend geluidsoverlast. Onlangs werd op die plek een nieuwe voetbalkooi feestelijk geopend.