Kleine Komedie Rivierenland voert alsnog ‘Anatevka’ ten tonele

kunst in rivierenlandDe Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Wil Huibers van Kleine Komedie Rivierenland over de uitgestelde musical Anatevka, die vanaf 25 maart alsnog wordt opgevoerd: driemaal in drie gerenommeerde theaters.

Wil Huibers uit Opheusden is de oprichter van Kleine Komedie Rivierenland (1987) en speler van het eerste uur. De toneelvereniging, met IJzendoorn als thuisbasis, staat momenteel aan de vooravond van haar première van musical Anatevka, ofwel Fiddler on the roof.

Anatevka stond aanvankelijk al begin 2020 op de speellijst. Huibers: ,,Maar vlak voor de première: corona. Vanwege Covid én een magere kas - al ons geld zat in deze productie - konden we in 2021 niets bieden. Maar in 2022 bestonden we 35 jaar en dit jubileum konden we natuurlijk niet voorbij laten gaan.”

Besloten werd De Jantjes te spelen, net als in 2012 tijdens het 25-jarig bestaan. En dat lukte, met steun van het cultuurfonds.

Na De Jantjes werd ‘de Anatevka-draad’ weer opgepakt. Huibers: ,,We moesten wel deels opnieuw beginnen. De muzikanten van toen waren andere dingen gaan doen en er waren door de tijd heen ook leden afgehaakt. We hebben nu een klein orkestje: slechts vijf personen, maar wél allemaal professionals. Qua aantal leden zitten we inmiddels weer goed: een stuk of 25. Maar nieuwe leden zijn altijd welkom: na Anatevka gaan we meteen met weer een heel grote productie aan de slag: A christmas carol.”

Als Huibers in een paar zinnen Anatevka zou moeten omschrijven? ,,Het gaat over een arm, Joods gezin in het tsaristische Rusland. Tradities zijn voor vader Tevye heilig, maar zijn vijf dochters gaan daar heel anders mee om. Tevye moet wel met de tijd mee, hoe moeilijk dat ook is.”

Rol voor down-meisje uit Dodewaard

Zelf speelt Huibers de rol van Golde, de vrouw van Tevye en de moeder van alle dochters. ,,Een van die dochters wordt gespeeld door een down-meisje uit Dodewaard. Ze wilde zó graag meedoen en natuurlijk: wij vinden dat ook down-mensen de kans moeten krijgen bij ons te spelen. Ik neem haar gedurende de hele voorstelling, bij elk liedje en dansje, onder mijn hoede. Echt: ze geniet. Zo mooi.”

Anatevka wordt 25 maart in Agnietenhof Tiel, 1 april in Lampegiet Veenendaal en 15 april in Musiater Zevenaar gespeeld.

