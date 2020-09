Klopjacht met helikopter op motorcrossers nadat ze inrijden op motoragent bij Ochten

Bejaarde vrouw maakt misstap en valt in sloot bij Opheusden, omstanders schieten te hulp

5 augustus OPHEUSDEN - Een bejaarde vrouw is woensdagmiddag in een sloot gevallen op de Tolsestraat in Opheusden. Omstanders schoten direct te hulp, waarna ze door een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.