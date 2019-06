Knalrode weg in Opheusden beklad : ‘een borstel en terpentine lijkt me een goed idee’

Verhoging afvalkos­ten in Ne­der-Betuwe door apart ophalen luiers

2 juni OPHEUSDEN Als de Avri in Rivierenland volgend jaar start met het apart inzamelen van incontinentieluiers en babyluiers stijgen de kosten voor de inwoners van de gemeente Neder-Betuwe in het eerste jaar met 7,85 euro en het jaar daarom met 6,90 euro. Vorig jaar besloten gemeenten in Rivierenland dat er oplossingen moeten komen voor inwoners die buiten hun schuld veel restafval door de luiers hebben, zodat ze niet op hoge kosten gejaagd worden.