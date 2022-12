Knil-graven: klein beetje eerherstel ook al is het laat

Vele kilometers omrijden bij station Opheusden

Vrachtwagenchauffeurs die gewend waren om het Tree Business Centre in Opheusden te verlaten via Opheusden moeten de komende tien dagen vele kilometers omrijden. Dat is het gevolg van werkzaamheden bij treinstation Opheusden. Daardoor is de spoorwegovergang in de Dodewaardsestraat tot 2 december afgesloten.

23 november