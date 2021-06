‘Kom op, we huren gezellig zo'n tuktuk, maar veel mensen weten niet waar ze aan beginnen’

1. Wat is een tuktuk?

Een bovenmaatse driewieler; een wiel voor, twee stuks achter. Dat maakt deze kar om passagiers mee te vervoeren, heel wendbaar. En dat is handig in hectische Aziatische steden, waar je veel tuktuks ziet. Vooral in Thailand, India, Sri Lanka en Indonesië zijn ze dol op de tuktuk, die aangedreven wordt door een tweetaktmotor. Het ‘toektoek’-geluid hiervan verklaart de naam. Je kunt de tuktuk nog verwarren met de riksja, een kar op twee wielen, die lopend of door een fietser wordt voortgetrokken. De tuktuk is de gemotoriseerde versie van de riksja.