‘Laat misbruik niet onderzoeken door de mensen met wie je zondag weer in de kerk zit’

Na schuldbe­lij­de­nis over incest in kerk is het klaar in Opheusden: ‘Afschuwe­lijk onderwerp’

12:04 OPHEUSDEN - Lang niet iedereen in Opheusden herkent de verhalen over incest in het dorp. Praten erover gebeurt nauwelijks, menen dorpsbewoners. Zeker na een schuldbekentenis ten overstaande van de kerk is het verder roddelen not done.