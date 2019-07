Landelijk onderzoek naar kerkbreuk in streng gereformeerd Opheusden

Zij hebben hun heil in omringende kerken en bij alternatieve diensten gezocht, die wel in hun eigen kerk worden gehouden. Aanleiding voor de scheuring is het gedwongen vertrek van de in het dorp geliefde dominee Arie van Voorden. De synode van de GGiN, het hoogste kerkorgaan, laat de scheuring binnen de afdeling in Opheusden nu onderzoeken. De onderzoekscommissie heeft als opdracht om de onderste steen boven te krijgen.