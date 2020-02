Lichaam gevonden in Opheusden, politie doet onderzoek naar doodsoorzaak

Noa Jansen uit Dodewaard uit The Voice of Holland: ‘Het was echt mijn droom om naar de liveshows te gaan’

1 februari DODEWAARD - Het is exit The Voice of Holland voor Noa Jansen uit Dodewaard. De 17-jarige zangeres kon met haar vertolking van Whataya Want from Me van Adam Lambert coach Anouk niet overtuigen haar mee te nemen naar de volgende ronde.