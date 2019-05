Loslopende Mechelse herder gevangen na zoekactie in Ochten

Door een tip is het loslopende beest uiteindelijk gevangen, laat de politie Neder-Betuwe weten. Vanwege de veiligheid is de hond verdoofd door de Dodewaardse dierenarts Peter Klaver, aan de Waalbandijk in het dorp. ,,Dat is gegaan door middel van een verdovingsschot, van een meter of twaalf afstand. De hond is daarbij gelukkig net niet het water in gevallen. Met een lus om zijn nek is het dier tegengehouden.”



Het dier is overgedragen aan de dierenambulance en naar een asiel gebracht. Hoe gevaarlijk de hond was, kan Klaver niet inschatten. Wel zou hij al eerder mensen gebeten hebben. De toekomst van de hond is onzeker, laat Klaver weten.