Machinekamer van schip stond in brand op de Waal bij IJzendoorn

Ne­der-Betuwe gaat uit van minder arbeidsmi­gran­ten op chaletpark Kesteren

3 mei KESTEREN - Neder-Betuwe is bereid te toetsen of het haalbaar is minder arbeidsmigranten dan gepland te huisvesten op een chaletpark in Kesteren. In de plannen die nu op tafel liggen, wordt gesproken over zo'n 500 migranten.