Man komt onder gekantelde trekker in Opheusden en raakt gewond

Politie zet na wilde achtervol­ging hond in bij aanhouding voor autodief­stal in Ochten

20 maart OCHTEN - Bij een achtervolging door Ochten en over de A15 zijn snelheden tot 200 kilometer per uur gehaald. Dat schrijft de wijkagent van Ochten op Instagram. De politie zagen vrijdag een voertuig over de snelweg rijden die mogelijk was gestolen.