Man met ‘opvallend grote ogen’ maakt koprol met auto de A15-sloot in, of dat aan drugs lag blijft onzeker

Een verkeerd geplakt stickertje kan wel eens de redding zijn voor een 37-jarige man uit Beneden-Leeuwen. Hij kreeg dinsdag een voorwaardelijke celstraf van een week en een rijontzegging van zes maanden. Aanleiding was een verkeersongeluk in september 2021 op de A15 bij Dodewaard.

Volgens getuigen reed hij veel harder dan het overige verkeer, slingerde tussen de rijstroken, had zijn alarmlichten aan en botste uiteindelijk op de achterzijde van een auto voor hem. Daardoor raakte de man in de slip en kwam op de kop in de sloot naast de snelweg terecht.

,,Ik rijd soms nogal wat wild”, beaamde hij nu in de rechtbank. Daardoor had hij de afgelopen jaren ook al ‘enkele verkeersongevalletjes veroorzaakt’. En was hij twee keer eerder al aangehouden omdat hij met drugs op achter het stuur zat.

Grote ogen, stijf aan het stuur, wild gebarend

De vrouw die hem die zondagavond van achteren zag naderen, beschreef hem als iemand met grote ogen, die zich stijf aan het stuur vastklampte en wilde armgebaren maakte. Ook agenten die hem uit het voertuig haalden, viel het op dat de man grote pupillen had en – na zo’n zwaar ongeval – een opvallend nonchalante indruk maakte.



Daarom werd in het ziekenhuis ook een bloedproef afgenomen. Daaruit bleek dat de man net iets boven de toegestane norm aan amfetamine, oftewel speed, zat; maar ook maar liefst zeventien keer boven de toegestane ghb-norm.

Bloedtest zonder controlesticker

De verdachte betwijfelde dat, want hij was ‘een paar dagen eerder’ naar een feestje geweest en had daarna geen drugs meer gebruikt. Gezien de verklaringen van politie en getuigen leek dat niet erg overtuigend, maar zijn advocaat had een argument dat meer hout sneed: de gebruikelijke identificatiesticker was per abuis niet op de bloedproef van de Leeuwenaar geplakt bij het versturen naar het laboratorium.



,,En daarmee bestaat de kans dat bloedmonsters zijn verwisseld”, betoogde de raadsvrouw. ,,Die stickertjes zijn er daarom niet voor niets, om fouten te voorkomen.” Ze vroeg daarom vrijspraak voor het rijden onder invloed van drugs.

Rijvaardigheid sowieso te slecht

De rechter constateerde eveneens dat de stickers ontbraken. En dat daarom niet 100 procent zeker is dat het ook echt het bloed van de verdachte was waar zo’n hoge concentratie ghb in zat.



Die aantallen gingen dus van tafel, maar volgens de rechter was wel duidelijk – door de verklaringen van getuigen en agenten – dat de man onder invloed was en zijn rijvaardigheid te slecht was om de weg op te gaan. ,,En in combinatie met uw wilde rijstijl is dit levensgevaarlijk”, oordeelde de rechter. ,,Een geluk dat niemand anders gewond raakte.”

Total loss

Dat leverde de Leeuwenaar een voorwaardelijke celstraf – voor als hij nog eens zoiets doet – van één week op én een rijontzegging van zes maanden.



De kans dat hij daarna nog snel in de auto stapt, is niet heel groot: hij zoekt nu hulp bij een psycholoog, zijn auto is total loss verklaard en geld voor een nieuwe zegt hij niet te hebben.

