Man raakt te water in de Waal bij Dodewaard en komt niet meer boven: politie schaalt zoektocht af

De warmste dag in beeld Te warm voor een ijsje op bloedhete dag maar Gijs heeft de handschoe­nen aan: ‘Koel en prettig werken’

Heet, heter, heetst. Dat gold dinsdag vrijwel overal in Nederland. Maar niet in de vriesruimtes van Champi’mer langs de A15 in Kesteren: daar is de temperatuur min 25 graden en moeten de mensen die er werken zich stevig inpakken om de kou te trotseren.

19 juli