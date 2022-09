Man zonder rijbewijs, onder invloed en met drugs opgepakt

Veer tussen Opheusden en Wageningen kan oversteek weer maken: ‘Het blijft spannend’

Het Opheusdensveer kan sinds maandagochtend de oversteek weer maken over de Rijn tussen Opheusden en Wageningen. ,,We bekijken het van dag tot dag, we zijn afhankelijk van het weer en van Rijkswaterstaat”, zegt exploitant Goos Mason.

29 augustus