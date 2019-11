Marlane uit Ochten: ‘Ik doe mee aan The Voice! Superleuk!’

Hoewel Marlane natuurlijk niets mag verklappen, klinken haar slotwoorden hoopvol: ,,Heel leuk. Ik ben nu al zenuwachtig. Komt goed!’’



In een interview met De Gelderlander gaf Marlane afgelopen zomer al een kleine hint naar haar verschijnen op tv. Op de vraag of ze al kan leven van de muziek, antwoordt ze: ,,Nog niet. Ik werk drie dagen als koerier bij DSA Express hier in Ochten. Van maandag tot en met woensdag en dat is ideaal, want dan kan ik donderdag gaan optreden. Donderdagavond is het meestal optreden voor studenten, vrijdag en zaterdag feesten, partijen en kroegen en zondag vaak interviews en tv. Dat laatste niet elke week, maar wél steeds vaker! Er zitten ook mooie dingen aan te komen...”