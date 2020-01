Marlane uit Ochten uitgeschakeld in The Voice: ,,Dat ik er nu open over kan zijn, is wel een opluchting”

OCHTEN - Het avontuur van Marlane Dirksen in The Voice of Holland zit er op. Ongeveer 1,7 miljoen mensen zagen hoe de Ochtense vrijdagavond werd uitgeschakeld.

Toch is Marlane Dirksen (24) uit Ochten niet bedroefd. ,,Het was zo leuk. Het was echt een toffe ervaring.’’ Oké, jammer is het wel dat ze niet verder is gekomen dan de ‘battles’. ,,Maar ik weet al sinds oktober dat ik eruit lig. Toen waren de televisieopnamen van de ‘battles’. Ik heb het dus al een plekje kunnen geven.’’



Marlane was twee keer eerder benaderd door het televisieprogramma The Voice of Holland. ,,Twee keer zei ik nee. Toen ze voor een derde keer belden, dacht ik ‘waarom niet’.’’ Het meest spannende moment vond ze misschien wel de ‘blind auditions’. ,,Als ze maar voor mij draaien, dacht ik. Dat de coaches dat deden, was voor mij al een overwinning.’’

Quote Wij praten dialect thuis. Ik heb dat echt af moeten leren en geleerd alles goed uit te spreken. Nu moet ik dat weer loslaten.

Marlane koos Lil’Kleine als coach. ,,Dat is een bezige man. Hij had een middag de tijd voor zijn team, waarin zestien zangers zaten. Hij gaf ons wel hele goede tips. Wat hij zei, was waar. Ik ben een hele nette zangeres, spreek alles netjes uit. Ik zing al van kinds af aan. Wij praten dialect thuis. Ik heb dat echt af moeten leren en geleerd alles goed uit te spreken. Nu moet ik dat weer loslaten. Ik ga proberen minder netjes te zingen en minder theatraal te zijn.’’

Gezellige strijd

Vrijdagavond zat ze samen met haar familie voor de televisie. ,,We hebben wel gelachen. Het is leuk om jezelf op televisie te zien. Ik moest battlen tegen Danilo Kuiters. Die ken ik goed. We komen elkaar vaak tegen bij optredens. Het moest op een strijd lijken, maar eigenlijk was het hartstikke gezellig.”



Marlane is blij dat ze nu tegen iedereen mag zeggen dat ze uit The Voice ligt. ,,Ik kan echt niet liegen. Wie mij goed kent, moet direct aan mijn gezicht hebben gezien wat er aan de hand was. Dat ik er nu open over kan zijn, is wel een opluchting.’’

Quote Het is niet verkeerd om een keer met je koppie op televisie te komen. Ik heb veel geleerd en ik heb er vrienden aan over gehouden.

Ach, zegt ze. ,,Je moet eerst verliezen om een keer te mogen winnen. En The Voice heeft mij nu al veel gebracht. Het televisieprogramma was goed voor mijn naamsbekendheid. Het is niet verkeerd om een keer met je koppie op televisie te komen. Ik heb veel geleerd en ik heb er vrienden aan over gehouden. Ik ben al uitgenodigd om te komen kijken bij de live shows. Bovendien stromen de boekingen binnen.’’

Het liefste optreden in eigen dorp