Militair (23) uit Kesteren grijpt naar vallend bloemstuk en veroorzaakt ongeluk: 60 uur taakstraf

Bedreigde medewerk­ster tankstati­on langs A15 zet jonge overvaller (19) klem

25 maart OCHTEN - Een medewerkster van een tankstation in Ochten is op de vroege donderdagochtend overvallen door een jonge man die haar bedreigde met een groot mes. De overvaller, een 19-jarige Tielenaar, is vlak na de overval opgepakt door de politie.