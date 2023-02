Minder stemmen in sporthallen nu corona wijkt

Stemmers en stembureauleden kunnen weer wat dichter bij elkaar komen, dus de grote sporthallen die veel ruimte boden om afstand te houden vanwege corona zijn voor een groot deel niet meer nodig. Daardoor wordt er niet meer gestemd in sporthal De Leede in Kesteren en sporthal De Biezenwei in Opheusden en minder mensen de gang hoeven te maken naar Verenigingshal De Eng in Dodewaard. In coronatijd stemden daar de meeste inwoners van Kesteren en Opheusden en alle inwoners van Dodewaard nog. Neder-Betuwe heeft op 15 maart nog twaalf stembureaus. In Opheusden (Gemeentehuis, Snellenburg, Eltheto), Kesteren (De Fontein, Ons Dorpshuis, Cornerhouse), Ochten (Sporthal de Linie, Dorpshuis), IJzendoorn (Gerrit van Riemsdijkhuis), Echteld (Dorpshuis) en Dodewaard (Sporthal De Eng en Café Het Centrum).

Lekkers in Het Anker

Voor veel stembureauleden is het jammer dat het stembureau niet terugkeert in zorgcentrum Het Anker in Kesteren, waar het weg is gegaan vanwege de coronadreiging voor met name de oudere bewoners. Want het was wijd en zijd bekend dat personeel van Het Anker alle medewerkers van het stembureau steevast onthaalden met veel lekkere dingen. Het stembureau verhuist nu naar de overkant van de weg in het nieuwe kerkgebouw De Fontein van de Hersteld Hervormde Gemeente.