Motorrijder (20) uit Arnhem gewond bij aanrijding met vrachtwagen op A15

Motorrij­der gewond door ongeval op A15, weg weer vrij

11:30 ECHTELD - Op de A15 is woensdagmorgen kort na 08.30 uur een ongeval met een motorrijder en een vrachtwagen gebeurd, bij de afslag Echteld. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.