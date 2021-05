Motorrijder botst tegen grote trekker op dijk in Dodewaard bij inhaalactie

Betuwewind neemt risico met windmolen­plan A15: ‘Als het niet doorgaat, zijn we 5,5 ton kwijt’

19 mei ZETTEN/ ANDELST/ DODEWAARD - De bouw van vier tot vijf windmolens langs de A15 tussen Zetten en Dodewaard is weer een stap dichterbij gekomen. Burgercoöperatie Betuwewind neemt de rol van YardEnergy in het plan voor de bouw van windturbines langs de A15 tussen Zetten en Dodewaard over.