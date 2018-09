Na gala in Utrecht weet iedereen wie zangeres Marlane uit Ochten is

Zeven jaar al timmert ze nu serieus aan de weg. ,,Ik ben heel erg gespannen. Ik hoop zo op deze prijs’’, zegt Marlane Dirksen. ,,Sander Kwarten en Robert van Hemert zijn ook genomineerd. Allebei supergoede zangers. En mannen, hè. De Nederlandstalige muziek is een echte mannenwereld. Ik had het er laatst nog over met Sieneke en Marianne Weber. Hoe zou dat toch komen?’’



Toen ze zes jaar was zong ze al op verjaardagen in de familie en sprong ze op het podium tijdens buurtfeesten. Ze groeide uit tot de zangeres die ze nu is. Haar genre is de - zoals ze het zelf noemt - Nederlandstalige feestmuziek. Marlane is haar artiestennaam. ,,Fantastisch om te doen’’, zegt ze. ,,Vorig jaar stonden er 72 optredens in haar agenda. ,,Nu zit ik al op 85.’’