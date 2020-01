Na schuldbelijdenis over incest in kerk is het klaar in Opheusden: ‘Afschuwelijk onderwerp’

,,Ik ga er niet op in.’’ Een Opheusdenaar - in het zwart gekleed, inclusief matchende paraplu - wil niks kwijt over wat er speelt bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland in het dorp. Wel is hij lid van de kerk, beaamt hij. Maar bij een vervolgvraag, houdt hij de boot af. ,,Ik was toch duidelijk?’’



Het onderzoek door de kerk naar incestgevallen in het dorp waar De Gelderlander eerder deze week melding van maakte, is lang niet bij iedereen bekend. Deskundigen moeten de kerkenraad van de streng reformeerde geloofsgemeenschap helpen bij het onderzoek. Tijdens een vergadering van de synode, het hoogste bestuursorgaan van de gereformeerde kerk, zijn mogelijke incestproblemen in het dorp besproken.