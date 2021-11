Nathalie collecteert met haar zoon Levi voor Het Gehandicapte Kind: ‘Hij is heel fanatiek’

De geboren Wageningse voelde zich in 2014 eerst nog een beetje ongemakkelijk. ,,Collecteren voor Het Gehandicapte Kind samen met onze zoon in zijn rolstoel, hoe zouden mensen daar tegenaan kijken? Alsof ik zou proberen zo zieltjes te winnen?’’



Die gedachte verdween snel: ,,Samen met Levi, die heel fanatiek is, zie ik onze rondjes door de buurt nu vooral als een leuk uitstapje.”



,,We hadden meteen aanspraak, vooral bij oudere mensen. Soms zag ik aan hun gezichten: O, wat zielig, zo’n gehandicapte jongen in een rolstoel. En dan ging er een euro extra in de collectebus. Ik zei dan lachend: ‘Levi is geen zielige jongen, hij is gelukkig’. Voor hem was het soms net een Halloween-optocht. Kwam hij thuis met een zak gevuld met snoep.”