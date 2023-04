Neder-Betuwe bouwt de lucht in: woontoren van tien hoog in Kesteren

met video Schietinci­dent met aanhouding in Nijmegen: ‘Een wapen op de plek waar ik normaal de fiets neerzet, dat voelt toch raar’

De straat vol politiewagens, een aanhouding met getrokken pistolen en een wapen op de stoep. ,,Het is dit keer wel érg dichtbij”, zeggen bewoners van de Van Berchenstraat in Nijmegen. De politie wil nog weinig kwijt over het schietincident dat hier woensdagavond plaatsvond en is bezig met grootschalig onderzoek.