Neder-Betuwe heeft opvang statushouders op orde

VVD-raadslid Laurys Bennink had om de cijfers over de huisvesting van statushouders in de zes dorpen van Neder-Betuwe gevraagd. In april wordt duidelijk hoeveel statushouders Neder-Betuwe in de rest van het jaar nog moet huisvesten. Ook qua opvang van Oekraïense vluchtelingen voldoet Neder-Betuwe, mede door de opvang van veel Oekraïense weeskinderen in Kesteren, aan de eisen.