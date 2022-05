Neder-Betuwe helpt Oekraïense vluchtelingen aan bankpassen

Gastgezin tegemoetkoming

Oekraïense vluchtelingen die in Neder-Betuwe staan ingeschreven, hebben recht op leefgeld. Dat is 260 euro per persoon per maand voor Oekraïense vluchtelingen die in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven. En 215 euro extra per volwassen persoon en 55 euro extra per minderjarig persoon voor Oekraïense vluchtelingen die in particuliere opvang verblijven. Met dat extra geld kan de vluchteling een bijdrage leveren aan het gastgezin. Het gastgezin zelf heeft geen recht op een tegemoetkoming in de kosten van de gemeente.