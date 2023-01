Neder-Betuwe: meer dan laanboomgemeente

Top-50-Industrie

In een uitgebreid artikel in Elsevier Weekblad is Neder-Betuwe genoemd als toplocatie voor industriële bedrijven: de gemeente staat zestiende in de Top-50-Industrie. Klein is wethouder Economie: ,,Het geeft een buitengewoon goed gevoel dat onze gemeente ook als een toplocatie voor industriële bedrijven wordt gezien. Neder-Betuwe herbergt een mooie diversiteit aan industrietypen, van food tot en met techniek.” De groei van het aantal banen in de industrie in de periode 2011-2021 ligt boven het landelijke gemiddelde.