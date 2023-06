Neder-Betuwe steunt Tielse voedselbank toch, met vers fruit en groente

Het druist eigenlijk tegen haar eigen regels in, maar de gemeente Neder-Betuwe subsidieert de Stichting Voedselbank Rivierenland nu toch. Volgens haar eigen subsidieregels geeft Neder-Betuwe geen subsidie aan instellingen of verenigingen die niet in de gemeente gevestigd zijn.