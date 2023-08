Neder-Betuwe telt 2466 bestelauto's, jaarlijks gaat het 25 keer mis

Met zijn allen aan de slag voor het bouwdorp: ‘Het is een enorm karwei, aan het eind van de week ben je kapot’

Terug van weggeweest: bouwdorp Sjano in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost. Twee jaar kon het evenement niet plaatsvinden vanwege de pandemie. Vorig jaar was het te kort dag om een volle week te organiseren. Er was toen wel een spelletjesweekend.