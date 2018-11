Neder-Betuwe wil meer haast met maatregelen Rijnbrug

Ne­der-Betuwe zoekt plek om 35 inwoners te gaan huisvesten in beschermde woonvormen

16 november OPHEUSDEN - Neder-Betuwe krijgt nieuwe woonvormen voor inwoners die door psychische problemen niet zelfstandig kunnen wonen. Er zijn in voor de komende acht tot tien jaar in totaal ongeveer 35 wooneenheden nodig, is de schatting. Waar ze komen, is nog niet bekend.