Neder-Betuwe wil meezoeken naar locatie om benzeen kwijt te raken

SGP en Gemeentebelangen hebben hierop raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Of er ook langs Neder-Betuwe wordt gevaren om te ontgassen, kan het college van burgemeester en wethouders niet zeggen. Ook is niet duidelijk of er sprake is van risico voor de inwoners van de gemeente. Eén ding is duidelijk wat Neder-Betuwe betreft: de gemeente heeft geen rol als handhaver, dat is aan de provincie.



,,Maar natuurlijk willen we met andere gemeenten nadenken en ons steentje bijdragen’’, zegt Kottelenberg. Hij wijst op het Nijmeegse bedrijf 24/7 Nature Power, dat heeft aangegeven benzeengas om te willen zetten in energie. Daarvoor zijn wel geschikte locaties nodig, en die zijn er in Neder-Betuwe in ieder geval op dit moment niet. ,,Wij hebben alleen een overnachtingshaven, en daar kan zoiets niet.’’