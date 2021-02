Neder-Betuwe zet sein op rood voor lokale omroepen: ‘Twijfel of we moesten doorgaan’

Winkels Kesteren worstelen met het voortbe­staan: ‘Leefbaar­heid in dorp komt in gevaar’

1 februari KESTEREN - Voor een dorp met ruim 6500 inwoners heeft Kesteren een levendig winkelaanbod. Bert Boorsma, eigenaar van de modezaak aan de Kerkdwarsstraat, is daar trots op. Maar hoe ziet het er over een paar jaar uit? ,,Ik maak mij best zorgen over welke winkels overeind blijven na deze zware coronatijd.”