Neder-Betuwse jeugd wil studieplekken

De vraag werd zo groot dat de jongerenraad nu een officieel verzoek heeft gericht aan de gemeenteraad. Jongeren uit Neder Betuwe studeren soms in Nijmegen, Arnhem of andere steden en kunnen niet altijd ’s avonds op school blijven om daar te leren. En niet iedereen heeft thuis een goede studieplek. Bijvoorbeeld omdat er broertjes of zusjes zijn, of omdat ze op een andere manier te veel afgeleid worden.

Te weinig toezicht

Voorheen was er in Neder-Betuwe een soort studieplek in de bibliotheek in Opheusden, maar door gebrek aan toezicht werd dat meer een hangplek dan een studieplek, stelt Sabrina van Elst namens de jongerenraad: ,,Hierdoor is deze al om zes uur ’s avonds dicht gegaan, waardoor het niet meer kan functioneren als studieplek. Wij denken dus dat er onder jongeren een grote behoefte is aan studieplekken. Momenteel is er geen andere plek dan thuis.” Van Elst woont zelf in Dodewaard en studeert facility management aan de HAN in Nijmegen. Ze is sinds vorig jaar secretaris in de jongerenraad van Neder-Betuwe.