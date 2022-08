Neder-Betuwse kunst in de kerk van Hien

Het zijn andere kunstenaars dan bij de vorige expositie. De opening zal CDA-Tweede Kamerlid René Peters op vrijdag 2 september om 10.00 uur verrichten. De expositie is vervolgens op zaterdag 3 september, vrijdag en zaterdag 9 en 10 september en vrijdag en zaterdag 16 en 17 september van 10-17 uur te bezichtigen, of op afspraak.

Johannes Vermeer in 1 uur

Jeannette den Hartog uit Ochten maakt vooral foto’s van tuinen. Gea Scheltinga uit Eldik heeft Het Melkmeisje van Johannes Vermeer in één uur geschilderd. Bettie Elzenaar en haar nicht Barbara van de Wetering tonen de resultaten van de extreme stooktechnieken Raku en African fire. Elzenaar is geboren en getogen in Ochten, maar woont sinds een paar maanden in Zoelen. Ze heeft daar een eigen keramiekatelier.

De kerk langs de Waalbandijk in Hien-Dodewaard is eind 2018 gesloten als kerk en is sindsdien particulier eigendom. Het is een Rijksmonument dat dateert uit 1842. Deze hervormde kerk werd gebouwd op restanten van een eerdere kerk uit 1400. In de kerk worden met regelmaat (culturele) evenementen gehouden die passend zijn voor een voormalige kerk. Corona heeft daarbij in de voorbije jaren als spelbreker .