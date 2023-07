Nieuw: beweegroute en strandje in Willemspolder

NEC wil gesprek over lagere koopprijs stadion én woningbouw: ‘Anders dreigt vertrek uit Goffert’

Wacht De Goffert een verbouwing? Of gaat NEC het stadion juist verlaten? Daarvoor is duidelijkheid van de gemeente Nijmegen nodig, vindt de club. NEC wil dat de terugkoopprijs van het stadion omlaag gaat. Ook vraagt de club om groen licht voor woningbouw of een ‘andere commerciële invulling’ van het stadion.