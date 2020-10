Nieuwe aanhoudingen in Gelders drugslabonderzoek naar bende die speed en crystal meth maakte

Gelderland, Drenthe en Zeeland

In het onderzoek SIMCA onderzoekt het Openbaar Ministerie een verdachtengroep die volgens de verdenking drugslaboratoria hadden aan de Floralaan in Apeldoorn, opgerold op 18 februari 2020, in het Zeeuwse gehucht Sint Kruis bij Sluis, opgerold op 29 juni 2020, in Veeningen in Drenthe, ingevallen op 30 mei 2020 en in het Betuwse Haaften, waar 18 juni 2019 een inval was. Ook werd op het balkon van de woning in Arnhem waar de Opheusdenaar toen verbleef een mini-labje aangetroffen. Een Arnhemse van 23 werd ook verdacht maar zit niet meer vast.