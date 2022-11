‘Nieuwe grote kerken gaan ten koste van woningbouw in Neder-Betuwe’

In veel gemeenten is het een zeldzaam fenomeen: de bouw van nieuwe, grote kerken. Maar niet in biblebeltgemeente Neder-Betuwe. Lokale partij Gemeentebelangen (GB) vreest dat de bouw van de kerken ten koste gaat van de woningbouw in de gemeente.

Fractievoorzitter Anke Groeneveld bracht de kwestie ter sprake tijdens de begrotingsraad. Zoals iedere fractie is ook GB blij dat er de laatste jaren veel woningen gebouwd zijn in de snel groeiende gemeente. Maar de partij ziet met lede ogen aan dat een deel van die beschikbare ruimte in gebruik wordt genomen door kerken.

Dat speelt op meerdere plekken in de dorpen, met als meest recente voorbeeld de plannen van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland om haar te krappe kerkgebouw aan de Molenhof in Ochten in te ruilen voor een veel ruimere nieuwbouw aan de Cuneraweg in Ochten. ,,Moeten we onze weinige beschikbare ruimte weggeven om de bouw van grote nieuwe kerken in de gemeente mogelijk te maken? Wat Gemeentebelangen betreft niet.’’

De kerken zitten helemaal vol

Dat riep kritische reacties op van SGP-raadslid Willem Keuken: ,,Er wordt niet gebouwd voor leegstand, die kerken zitten allemaal vol.” Ook Martin Hommersom (CDA) deed een duit in het zakje: ,,We zien dat er absoluut behoefte is aan nieuwe grotere kerken. Ook daar moeten we oog voor hebben.”

Groeneveld wil, zo zei ze als reactie, absoluut geen beperkingen stellen ten aanzien van de uitoefening van de godsdienst in Neder-Betuwe: ,,Maar we zouden er voorstander van zijn als de kerkgebouwen wellicht efficiënter gebruikt zouden kunnen worden. Dan is de bouw van nieuwe kerken wellicht niet altijd nodig. Daar waar je kerken bouwt, gaat dat ten koste van de woningbouw.’’

Want ze staan vele uren in de week ook leeg. Een meerderheid om grote nieuwe kerkgebouwen onmogelijk te maken is er zeker niet in de gemeenteraad van Neder-Betuwe.