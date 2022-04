Noodopvang Oekraïners in IJzendoorn is voor minstens zes maanden

Deze week is de opvang verder ingericht, maar anders dan eerder deze week gemeld staat niet vast wanneer de eerste vluchtelingen arriveren. Dat is nog onzeker. Onlangs is in de recent gesloten Isandraschool een groep vluchtelingen uit Oekraïne kort opgevangen. Inmiddels hebben zij allemaal onderdak in een gastgezin en staat de school weer leeg.

Brief van burgemeester

De inwoners van IJzendoorn hebben een brief van de gemeente ontvangen. Daarin valt te lezen dat de toestroom van vluchtelingen voorlopig nog niet ten einde is . Ook de gemeente Neder-Betuwe wil haar verantwoordelijkheid nemen en tijdelijke opvang beschikbaar stellen.



Burgemeester Jan Kottelenberg: ‘Het enorme verdriet, de angst en de pijn van de Oekraïners vragen om onze steun. Van u, van mij en van onze hele gemeenschap. Laten we hen samen waar mogelijk helpen en troost bieden.



De Isandraschool is een van de locaties waar men naar verwachting binnenkort opnieuw vluchtelingen wil onderbrengen. Zodat deze mensen daar de juiste zorg krijgen en tot rust kunnen komen. Als gemeente maken we daarvoor de school nu op orde. De gemeentelijke noodopvang in IJzendoorn blijft in elk geval voor ten minste zes maanden geopend.’