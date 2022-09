Ochten ontvangt Europees volleybalkampioen Italië in opmaat naar WK

De Italiaansen verblijven in ieder geval tot 2 oktober in het Ochtense hotel; op het Nationaal Fruitpark. Geprobeerd wordt om de volleybalsport in beide gemeenten te promoten via dit WK. Onlangs deed de Nederlandse volleybalinternational Tess Korevaar al mee bij een clinic in Maurik.

Wethouder Herma van Dijkhuizen van Neder-Betuwe: ,,We hebben al onze volleybalverenigingen een volleybal in Italiaanse kleuren cadeau gedaan. Plus elke vereniging vrijkaartjes voor het WK Volleybal dat onder meer in Arnhem plaatsvindt. We zijn vijf kleine volleybalverenigingen rijk.’’

Het gaat om DOVOL uit Dodewaard, Neder-Betuwe uit Kesteren, VOLO uit Echteld, Odysseus uit Opheusden en omni-sportvereniging Olympia in Ochten. ,,Als het past in het schema van de Italiaanse vrouwen proberen we ook nog een clinic van hen te organiseren met volleyballers uit Neder-Betuwe. En misschien nog een promotie-plukactie met onze appel- en perentelers.’’