Ochten telt meeste Lief & Leed-straten, om naar elkaar om te blijven kijken

De gemeente Neder-Betuwe is inmiddels zeven Lief & Leedstraten rijk. Vier daarvan zijn in Ochten te vinden. Waar inwoners proberen meer naar elkaar om te kijken en indien nodig zorg te verlenen.

In een Lief & Leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan een buur als dat nodig is. Bijvoorbeeld als iemand veel alleen is, net uit het ziekenhuis komt of een naaste heeft verloren. Maar dat kan ook op vrolijke momenten om samen iets te vieren. Zoals bij de geboorte van een baby, een nieuwe baan of het behalen van een diploma.

Eenzaamheid bestrijden

Het past allemaal in het vorig jaar gestarte project Samen is Leuker, waarmee de gemeente eenzaamheid wil bestrijden. Ochten telt liefst vier Lief & Leedstraten, Opheusden twee en Dodewaard één. In elke Lief & Leedstraat zijn één of meerdere gangmakers actief die het Lief & Leedpotje beheren. Zo organiseerden de gangmakers van de K.M. Dijkstraat in Opheusden een goed bezochte koffie-ochtend. Verder staat er deze zomer een buurtbarbecue gepland in de Rozenstraat in Opheusden.

In Ochten staat er een Bomenbuurtfair op de planning op 17 september in de speeltuin aan de Wilgenstraat. En ook in Dodewaard timmeren de gangmakers in de Westerengstraat en het Molenpad aan de weg om meer sociale contacten in de buurt op te bouwen.

Kletsparaplu’s zijn te pakken

Wie niet in zo'n straat woont, kan natuurlijk ook contact met elkaar zoeken. Ook bij slecht weer kan samen wandelen leuk zijn, in bijna alle dorpen staan kletsparaplu’s klaar die mensen mogen gebruiken voor een gezamenlijke wandeling. Ze staan bij het Gerrit van Riemsdijk Huis (IJzendoorn), Reigershof (Opheusden), Sportpark De Eng (Dodewaard) en de dorpshuizen in Ochten en Kesteren.

Wie meer wil weten over Lief & Leedstraten of interesse om zelf ook een Lief & Leedstraat van zijn of haar straat te maken, kan contact opnemen met joycefitzgerald@welzijnrivierstroom.nl.