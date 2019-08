Ochtenaar (23) vrijgesproken van verkrachtingen

ARNHEM/OCHTEN – Een 23-jarige man uit Ochten is donderdag vrijgesproken van verkrachting. Drie ex-vriendinnen hebben in hun aangifte tegen hem gezegd dat ze tot seks waren gedwongen, maar de rechtbank ziet te weinig bewijs.

Wel veroordeelde ze de man voor vrijheidsberoving en mishandeling van een van de vrouwen. Zij maakte de verkering in juni vorig jaar na enkele maanden uit omdat hij jaloers was. Na een feestje sprak ze met hem af met de bedoeling de relatie goed af te sluiten.



Ze stapte bij hem in de auto en ze reden uren door de uiterwaarden rond. Op een gegeven moment ontstond ruzie en wilde ze weg. Meermalen trok hij haar terug de auto in en op een gegeven moment deed hij de portieren op slot. Toen ze 112 belde, pakte hij haar telefoon af. Hij reed nog een uur met haar rond en zette haar toen bij een kennis af.

Slaande ruzie

Tijdens de ruzie had hij haar hoofd tegen de middenconsole geslagen. De vrouw verliet donderdag in tranen de rechtszaal toen ze hoorde dat de rechtbank haar ex van de verkrachting vrijsprak. Ook een van de andere vrouwen die aangifte deed hoorde het vonnis in tranen aan.



De officier van justitie had drie weken geleden een gevangenisstraf van drie jaar waarvan een jaar voorwaardelijk geëist voor de verkrachtingen van de drie vrouwen, de vrijheidsberoving en de mishandeling.

Dwingend

De jongste was zeventien jaar toen ze in 2015 een relatie kreeg met de toen negentienjarige Ochtenaar. Zij trok bij hem en zijn ouders in, maar volgens haar werd hij steeds dwingender met seks.



De tweede vriendin vertelde dat ze in 2017 een relatie met hem had. Na een ruzie bij een café in Kesteren wilden ze het achter de kerk uitpraten. Maar in plaats van praten, verkrachtte hij haar, zegt ze.