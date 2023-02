Ochtenaren tonen groot hart op actiedag: duizenden euro's opgehaald voor aardbevingsslachtoffers

Een drukte van jewelste zaterdag in het dorpshuis in Ochten. Tijdens een actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië werd bijna 6000 euro opgehaald.

Bij het betreden van het dorpshuis kwam de geur van Syrische en Turkse specialiteiten de bezoekers zaterdagmiddag tegemoet. Er werd door families met roots in de twee door de aardbeving getroffen landen allerhande eten gekookt.

Door het kopen van strippenkaarten kon men genieten van de baklava, Turkse pizza en andere lekkernijen die zij bereidden. Ook waren er knutselactiviteiten, een springkussen en zelfs een loterij.

,,We hebben dit wekenlang voorbereid”, vertelt medeorganisator Jolanda Kuipers (53) - vrijwilliger en bestuurslid van het dorpshuis. Ze zinspeelde al enige tijd op een idee om bij te dragen aan hulp voor de slachtoffers van de aardbeving. ,,Ik dacht meteen: niks doen is geen optie. Met ons dreamteam hebben we deze actiedag opgezet, want samen kun je veel meer.”

Niks doen is geen optie, prijkt op de banner buiten het dorpshuis in Ochten

Saamhorigheid

Alle opbrengsten van de dag waren bestemd voor een hulporganisatie die zowel in Turkije als Syrië actief is. Aan het eind van de dag stond de teller in Ochten op een slordige 5284 euro. Tot grote tevredenheid van Kuipers. ,,Dit had ik niet verwacht. Het is echt overweldigend hoe groot de saamhorigheid is.”

,,Zojuist kwam een klas van de Houtkoperschool 300 euro doneren die ze opgehaald hadden met een lege flessenactie. Zó lief, ik heb er bijna een traantje om gelaten.”

Hulp blijft nodig

Het is bijna drie weken geleden dat de verwoestende aardbeving in het zuiden van Turkije (in het grensgebied met Syrië) plaatsvond. Inmiddels is het aantal dodelijke slachtoffers opgelopen tot boven de 50.000. Veel mensen zijn nog vermist of liggen nog onder het puin. Nog veel meer mensen zijn dakloos geworden door de ramp.

Om die mensen te ondersteunen en om de getroffen burgers in Syrië en Turkije te ondersteunen blijven acties als in het dorpshuis nodig, vertelt de 43-jarige Murad Arslan uit Ochten. ,,Er wonen 13,5 miljoen mensen in het getroffen gebied. Velen van hen moeten de komende maanden in tentjes verblijven.”

Het dorpshuis in Ochten vormde zaterdagmiddag het decor van een actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië

‘Einde van de wereld’

Arslan zegt de afgelopen weken regelmatig met betraande ogen voor de tv te hebben gezeten. ,,Ik krijg ook video's doorgestuurd van familie en vrienden uit het gebied. Het lijk daar echt op het einde van de wereld.”

Daarom voelde hij zich verplicht om te ondersteunen bij de organisatie van de actiedag in Ochten. ,,Ik heb de Turkse gemeenschap op sleeptouw genomen en via de moskee in Tiel mensen gevraagd om te helpen. Daar kwam veel reactie op. En nu zijn hier, in dit kleine dorp, zo veel mensen zich in aan het zetten voor Turkije en Syrië. Dat is geweldig. Al zorgt het maar voor een klein druppeltje in de emmer van de slachtoffers, ik ben blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen.”

Tijdens een actiedag in het dorpshuis in Ochten is zaterdagmiddag een groot geldbedrag opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië

