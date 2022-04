Oekraïense weeskinderen vinden onderdak in Kesteren: ‘Plicht om voor deze mensen te zorgen’

Gastvrijheid, is het sleutelwoord. Olena Matveenko kan er niet dankbaarder voor zijn. Ze is directeur van een weeshuis in Krivoy Rog, in de oblast (regio) Dnjepropetrovsk.

‘Op reis’

Een week geleden gingen de kinderen, allemaal tussen de 0 en 6 jaar, ‘op reis’ naar Nederland, vertelt ze via een tolk. ,,Een toeristische reis.” Een mooie waan. ,,Er is niet gezegd ‘het is oorlog’. Grote kinderen weten het: ze kijken televisie. Maar kinderen, tot een jaar of vijf, weten het niet.” Maar de sirene, het luchtalarm, kennen ze wel: die ging elke dag. ’s Ochtends, ’s middags, ’s avonds.



In Kesteren vinden ze hun toevlucht, ver weg van de indrukken van de oorlog. Het initiatief daartoe is opgestart vanuit gereformeerde gemeenten in Opheusden en Kesteren: de zogenoemde commissie Ruth trekt de kar. ,,Ruth betekent ‘vriendschap’, of ‘vriendin’”, legt commissievoorzitter Teunis Bunt de symboliek uit. ,,Als je bekend bent met het Bijbelse verhaal van Ruth: die kwam ook uit een vreemd land naar Bethlehem, daar werd ze opgevangen.”