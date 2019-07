OM: ‘Man (23) uit Ochten verkrachtte drie vriendinnen’

ARNHEM – Het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem wil dat een 23-jarige man uit Ochten drie jaar cel opgelegd krijgt, waarvan een jaar voorwaardelijk wegens verkrachting van drie opeenvolgende vriendinnen. Die straf eiste de aanklager donderdag voor de rechtbank in Arnhem.

Ook vindt de aanklager bewezen dat hij een van de vriendinnen tegen haar wil in zijn auto meenam en mishandelde.

Snel werd het akelig

Het eerste vriendinnetje was 17, en hij 19, toen hun relatie begon in 2015. Het meisje verruilde dat najaar haar gezin voor dat van de verdachte en zijn ouders. Maar wat leuk leek, bleek snel akelig te worden, aldus de aangeefster. Er was veel ruzie en het vriendje werd steeds dwingender met seks binnen- en buitenshuis.

Toen ze zwanger raakte drong hij aan op een abortus en op een zondagmiddag in 2016 had hij hardhandige seks met haar op een manier die ze niet wilde. Toen ze schreeuwde van de pijn, duwde hij het hoofd in haar kussen.

Ruzie

De tweede aangeefster had stiekem een relatie met de Ochtenaar in 2017. Op een avondje bij een café in Kesteren kregen de twee ruzie en gingen ze het uitpraten, buiten achter de kerk. Maar in plaats van praten werd het ook hier hardhandige seks, op een manier die dit meisje niet wilde, zo vertelde zij later. Na afloop liep hij de kroeg weer in en liep zij er huilend achteraan.

Het derde vriendinnetje kreeg in april 2018 verkering met de Ochtenaar. Ook zij verliet haar ouders om bij haar vriendje te gaan wonen. Nadat ze de relatie in juni uitmaakte omdat haar vriend ziekelijk jaloers was, sprak ze – midden in de nacht na een feestje - toch nog met hem af om dingen goed af te sluiten.

Dat werd echter een autorit tegen haar zin, langs allerlei uiterwaarden van de Waal en de Rijn waarin hij haar tegen haar zin intiem betastte en haar hoofd tegen de middenconsole aan ramde, aldus de aangifte. Onderweg belde ze 112, maar hij pakte haar telefoon af. Uiteindelijk zette hij haar af bij een bekende.

Genoeg bewijs

Volgens de officier van justitie is er genoeg bewijs om de aangiftes te ondersteunen, zoals verklaringen van onder meer huisartsen en vrienden en familie waar de vrouwen hun verhaal vertelden. En ook letsels of andere sporen die de verhalen van de meisjes ondersteunen.

Maar volgens de advocaat van de Ochtenaar is dat veel te mager bewijs: het waren liefdesrelaties en hoe moest de verdachte als jongen van 20 of 22 jaar de wisselende signalen van de meisjes interpreteren? Bovendien hadden twee aangeefsters contact met elkaar en werden ze volgens de advocaat gepusht tot aangifte.

Intimideren en manipuleren

Alle drie de vrouwen schetsen een man die hen isoleerde van vrienden en familie en die met intimideren, dreigen en manipuleren vrouwen overhaalt of dwingt om dingen te doen of te laten. Zij vrezen ook nieuwe slachtoffers, samen met activiste Pieke Roelofs, die hen kwam steunen bij de zitting en die strijdt voor betere bescherming van zedenslachtoffers en aanpak van daders.