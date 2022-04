Omwonenden: die 80 kilometer Gastvrije Waaldijk moet echt veiliger

Het moet dus anders, vinden zij.



Het verzet tegen de uitwerking van het Masterplan Gastvrije Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen speelt inmiddels langs de hele 80 kilometer lange dijk. De bewoners langs de Waaldijk snappen er helemaal niets van.



Zo’n acht jaar geleden is een uitgebreide inspraakprocedure gestart over de noodzakelijke versterking van de Waaldijk. Jacqueline van Rijn uit IJzendoorn: ,,Alle inwoners waren uitgenodigd. We kregen echt de ruimte om mee te praten en ideeën in te brengen, alle lof daarvoor. Helaas bleek later dat er geen geld voor onze ideeën was.”