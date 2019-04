Onderzoek overval juwelier Kesteren naar Utrecht; overeenkomsten met berovingen Veenendaal

Drie in het zwart geklede jonge overvallers kwamen donderdagochtend de juwelierszaak aan de Hoofdstraat in Kesteren binnen. Ze sloegen de vitrines kapot en lieten een chaos achter. Ook werd de juwelier mishandeld. Na de overval stapten ze met z’n drieën op een scooter.

3 op 1 scooter

Dat is een merkwaardig feit dat overeenkomsten vertoont met recente overvallen in Veenendaal. Bij de overval op een snackbar en op een supermarkt gingen drie overvallers er samen vandoor op één scooter. In Veenendaal werden in drie weken tijd drie overvallen gepleegd. Na de eerste overval, op de Jumbo, werd de scooter de volgende dag teruggevonden.

Gewond

Bij de laatste overval, op een grillroom, verwondden de overvallers twee medewerkers, net als bij de overval in Kesteren. Ook daarbij werd geweld niet geschuwd. Bij alle vier de overvallen was sprake van jonge overvallers, helemaal in het zwart gekleed.

Van Veenendaal naar Kesteren is het nog geen 15 kilometer. De politie sloot een verband tussen de drie zaken in Veenendaal niet uit. Mogelijk werd de overvaller de grond in Veenendaal te heet onder de voeten en zijn ze de Rijn overgestoken.