Onrust om dreigende sluiting zwembad Culemborg

,,We gaan alles eraan doen om de raad ervan te overtuigen dat het bad moet blijven’’, zegt voorzitter Hans Knotter. Op 20 juni besluit de gemeenteraad definitief.



Maandag liet gemeenteraad zich al kritisch uit over het extra geld dat Culemborg zou moeten bijdragen om De Waterlinie in stand te houden.



Burgemeester en wethouders besloten daarop helemaal te stoppen met subsidie. Reden is dat de gemeente altijd zo’n 2 ton extra zou moeten betalen, boven op de 278.000 euro die per jaar aan subsidie naar het bad gaat.