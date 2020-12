Ook bij gerechtshof celstraffen voor stelen van honderden schapen

Het gerechtshof legde de schapendief uit Dodewaard, die in 2015 tot twee jaar cel was veroordeeld, 19 maanden op. De broers kregen een gevangenisstraf van 15 maanden. Dat is drie maanden minder dan de rechtbank destijds oplegde. Het hof heeft meegenomen dat de zaak lang is blijven liggen.



De mannen gingen tussen juli en september 2012 meermalen samen in het holst van de nacht op pad om weides van andere schapenhouders leeg te roven. Ze vervingen de oormerken van buitgemaakte schapen en plaatsten de dieren in hun eigen weilanden tussen hun eigen schapen.



Schapenhouders vonden daar hun gestolen dieren terug. Dna-onderzoek bevestigde dat het om hun schapen ging.