Op de vlucht voor wifi en mobiele telefoon emigreert Jacqueline Drijber, de Spaanse bergen in

Volgens de stichting EHS heeft tussen de twee en vier procent van de Nederlandse bevolking last van EHS, een aandoening die in Nederland niet als ziekte is erkend. In het geval van Drijber gaat het om felle hoofdpijn, steken in het gezicht en lippen, misselijkheid en een algemeen gevoel van malaise. Een ziektebeeld dat in 2017 plotseling de kop op stak.



,,Ik ben iemand met een minder sterk immuunsysteem. Ik was altijd al gevoelig voor gassen die komen van verse verf, lijm, parfum. In 2017 werd ik niet lekker in de achterkamer waar de router en het basisstation van de telefoon stonden. Eerst dacht ik nog dat het weer met gassen te maken had die misschien vrij kwamen uit de batterij van de telefoon of de router. Maar dat was volgens KPN woordvoerder niet mogelijk.



Hij zei wel dat een router niet in de woonkamer hoorde te staan, vanwege de straling.”